Calcio | Serie A | nelle quote Milan favorito sul Torino

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Roma, 9 feb. - (Adnkronos) - Cancellare l'ultimo mese e ottenere la prima vittoria interna del 2023. Ildi Stefano Pioli apre il programma della 22/a giornata con l'intento di ritrovare un successo che manca dallo scorso 4 gennaio in casa della Salernitana. A San Siro però arriva ilcapace di battere due volte in stagione i rossoneri. Nonostante i precedenti,da riscatto per i campioni d'Italia, dati vincenti a 1,83 su William Hill, contro il 4,60 del tris granata. Nel mezzo il pari visto a 3,50. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole c'è l'1-0 – come nell'ultimo precedenteese inA – a 6, seguito dall'1-1 proposto a 6,50. Sfida dal sapore di Champions League sabato sera allo Stadio Olimpico tra Lazio e Atalanta, in lotta per un posto tra le prime quattro. Dopo la ...

La 22giornata diA inizia venerdì alle 20.45 a San Siro con Milan - Torino. Pioli rilancia Leao dopo due esclusioni iniziali di fila: giocherà nel tridente con Diaz e Giroud. Dietro fiducia per Thiaw, mentre ...Non è da un particolare come undi rigore che si giudica un giocatore. Figurarsi un giovanissimo, o un'intera squadra di nuovi talenti che lavorano per crescere. All'Inter Primavera resta però il forte rammarico per la ...

'Subito a mio agio in questo bel gruppo, a Monza pensavo di giocare di più', dice il difensore VENEZIA (ITALPRESS) - A Venezia è retrocesso lo scorso ...La Juventus, in Lega Pro con la NextGen, non aveva diritto di voto in quanto già rappresentata in Serie A. Gianfranco Zola è stato in ... della democrazia in un momento complicato per il calcio ...