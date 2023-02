Calcio | Pioli | ' Leao importante | ha perso brillantezza dopo il mondiale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Milano, 9 feb. - (Adnkronos) - "per me e per la squadra. È tornato dal, ha dovuto giocare subito e lo ha fatto molto bene a Salerno per poi perdere un po' di". L'allenatore del Milan Stefanosi esprime così sul momento di Rafael. "Sta bene, lo vedo molto motivato e molto concentrato", aggiungein conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino.