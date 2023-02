Calcio | Pioli | ' Ibra sta meglio | è un grande motivatore e un grande giocatore'

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Milano, 9 feb. - (Adnkronos) - "sta, l'autonomia è quasi nulla perché ha fatto un mezzo allenamento e la rifinitura di oggi. Il suo ruolo è di. Domani sarà con noi perché ha voglia di stare con noi". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino, sulle condizioni di Zlatanhimovic che torna nell'elenco dei convocati.

Nonostante le brutta prestazione contro l'Inter nel derby della scorsa domenica, il Milan continuerà a giocare con la difesa a tre: "È il modulo ideale per favorire la costruzione dal basso - spiega l'...Nonostante il periodaccio, le quote Snai per il primo anticipo della 22/a giornata di serie A restano a favore di, con l' "1" a 1,80, "X" a 3,55, "2" a 4,75. A guardare la classifica, il big ...

Milan-Torino, la conferenza di Pioli: Ibra c'è Fantacalcio ®

Verso Milan-Torino, la conferenza di Pioli in diretta - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan, Pioli: "Difesa a tre Non stiamo rinnegando il nostro percorso" Tuttosport

Calcio: Pioli, Ibra domani starà con noi, sta meglio - LaPresse LAPRESSE

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Torino. Queste le sue parole sulla probabile formazione, sul recupero dei giocatori infortunati ...Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la prossima sfida dei rossoneri, impegnati venerdì sera con il Torino nell'anticipo della 22esima giornata di Serie A. L'allenatore del Diavolo ha comi ...