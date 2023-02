Calcio | pallone de ‘La mano di Dio’ invenduto all’asta per la seconda volta

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Per ora non trova acquirentiilde ‘Ladi, ovvero quello toccato dal pugno di Diego Armando Maradona durante la sfida tra Argentina e Inghilterra ai Mondiali dell’86. L’iconicoAdidas, che era di proprietà dell’arbitro della partita Ali Bin Nasser, non è riuscito a raggiungere il prezzo di riserva nonostante offerte che partivano da 600.000 dollari. La maglia del Pibe indossata nella stessa partita è stata invece venduta per l’incredibile cifra di 9,3 milioni di dollari, nel maggio 2022: all’epoca il prezzo più alto mai pagatoper un cimelio sportivo. SportFace.