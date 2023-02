(Di giovedì 9 febbraio 2023) C'è anche Carloin corsa per 'allenatore' della. Ildel Real, che si è qualificato per ladel mondiale per club e va a caccia dell'ennesimo trofeo, è...

C'è anche Carlo Ancelotti in corsa per 'allenatore' della Fifa. Il tecnico del Real, che si è qualificato per la finale del mondiale per club e va a caccia dell'ennesimo trofeo, è nella terna del best coach in compagnia dell'...Carlo Ancelotti, infatti, è uno dei tre finalisti per il premio ditecnico insieme a Pep ... Leggi i commentiEstero: tutte le notizie 9 febbraio 2023

Calcio: miglior tecnico Fifa, Ancelotti nella terna finale - Calcio Agenzia ANSA

Carlo Ancelotti candidato al premio miglior allenatore FIFA Calcio e Finanza

Ancelotti finalista del Best Fifa: è in lotta con Scaloni e Guardiola come miglior tecnico La Gazzetta dello Sport

Lebron James negli altri sport: i giocatori da record nel calcio e non solo Sky Sport

LeBron James è il miglior marcatore di sempre in NBA Calciomagazine

A contendersi il premio di miglior tecnico di calcio femminile saranno Sonia Bompastor (Lione), Pia Sundhage (Brasile) e Sarina Wiegman (Inghilterra).Il Milan è il classico esempio di quanto il calcio sia strano: la loro crisi comincia dalla ... è un esempio di giocatori che si meritano le cose buone”. Domenica il presidente Urbano Cairo aveva ...