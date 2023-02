Calcio | Marotta | ' stadio? All' estero tutto più semplice | dai noi tante problematiche'

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Milano, 9 feb. - (Adnkronos) - "Bisogna criticare un po' l'iter italiano per costruire un nuovo impianto. All'piùperché la costruzione di un nuovoviene considerata come un elemento di carattere nazionale, da noi purtroppo diventa un elemento di carattere del territoriale e purtroppo devi passare attraverso un processo di analisi molto lento". Così l'amministratore delegato dell'Inter Beppesulleche stanno scandendo l'iter burocratico per la costruzione del nuovoin condivisione con il Milan. "Questa lentezza porta al fatto che nel corso del tempo subentrino ulterioriche sono importanti come quelle che stiamo riscontrando adesso e che impediscono che...

"Questa lentezza porta al fatto che nel corso del tempo subentrino ulteriori problematiche che sono importanti come quelle che stiamo riscontrando adesso" "Fascia da capitano: Se certi valori non vengono recepiti, non si può ambire ad essere candidati alla fascia". Così Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, intervenuto in occasione della...