Calcio | Laporta ' Abbiamo salvato il Barcellona dalla rovina'

(Di giovedì 9 febbraio 2023) "Messi? È un patrimonio del club ma oggi è un giocatore del Psg"(SPAGNA) - "Stiamo facendo bene, il nostro primo obiettivo è la Liga dove siamo in testa nonostante la squadra sia ancora in ...

Il presidente del Barcellona chiude il caso relativo alle parole del fratello di Messi, Matias ("se Leo torna a Barcellona lo farà per fare pulizia, a partire da"): "Si è scusato e non cambia ...... "In altri Paesi il fair play finanziario è più flessibile, questo ci impedisce di poter essere competitivi come vorremmo" 2021 archivio Image Sport // Barcellona / Joan/ foto Imago/...

Barcellona, il presidente Laporta: "Abbiamo salvato il club dalla rovina economica" TUTTO mercato WEB

Laporta: «abbiamo salvato il Barcellona dal disastro ma in Liga le regole sono troppo rigide» - ilNapolista IlNapolista

BARÇA, LAPORTA PREGUSTA LA LIGA: "SULLA STRADA GIUSTA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Barcellona, Laporta non si nasconde: “Sulla giusta strada per vincere la Liga” ItaSportPress

Messi, il fratello: “Tornare al Barcellona Prima bisogna cacciare Laporta” ItaSportPress

Attacco pesantissimo del fratello minore del campione al club spagnolo, che ha scatenato reazioni ovunque, tali da richiedere una rettifica: "Ero con mio figlio, era solo una battuta" ...Le sue dichiarazioni contro la dirigenza catalana erano state il preambolo alla chiusura di un eventuale ritorno in Spagna del fuoriclasse argentino ...