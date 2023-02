Calcio | è morto a 63 anni Marcos Alonso Pena | ex calciatore e papà dell’esterno del Barcellona

...il 47% delle società europee segnava delle perdite e le 718 società di prima divisione del... "è, e la Uefa deve rendersene conto". In fin dei conti, il Fpf ha funzionato se guardiamo solo ...Alla messa era presente anche il commissario tecnico della nazionale italiana diRoberto ... Monica e Aldo sono i genitori di Francesco Moscardi,nel luglio 2017 a 12 anni per un tumore ...

Calcio turco ancora in lutto per il terremoto: morto l'allenatore che si era salvato tra le macerie Fanpage.it

Malore improvviso, morto Tiziano Sozza, fornaio di Carbonera e vicepresidente della società di calcio Ardita B ilgazzettino.it

Morto il padre di Marcos Alonso: aveva 63 anni ItaSportPress

Calcio in lutto, è morto Mario Pesce vecchia gloria dell'Aquila Rete8

CARBONERA (TREVISO) - Non aveva mai avuto problemi di salute e il decesso è giunto all’improvviso per un ictus in casa. Proprio per questo l’episodio è stato ...Le società sportive Masseroni e Bonola: «L’impegno economico si mischia adesso alla paura di perdere tutto». I timori di infiltrazioni della malavita ...