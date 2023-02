Calaiò | «Scudetto? Può perderlo solo il Napoli! Le avversarie…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Emanuele, ex attaccante oggi dirigente sportivo, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva ha parlato della lottain Serie A con il Napoli capolista e l’Inter seconda che insegue a -13– Queste le considerazioni di: «Il Napoli ha una squadra che ha delle alternative valide ed uno spogliatoio unito. C’è maturità visto che gli azzurri negli ultimi anni hanno preso consapevolezza. Dietro ci sono squadre che hanno avuto periodi di appannamento. Il Napoli è sempre stato più continuo, attualmentegli azzurri possono perdere questo campionato. Non ci sono altre alternative». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...