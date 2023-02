Cadice vs Girona – ultime notizie e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ilcercherà di ottenere due vittorie su due nella massima serie spagnola quando si recherà a, in difficoltà, venerdì 10 febbraio. I visitatori, che si trovano all’11° posto in classifica, entreranno in campo dopo la vittoria per 1-0 contro il Valencia, mentre il, al 18° posto, ha subito una sconfitta per 4-1 contro l’Athletic Bilbao nell’ultima partita del 3 febbraio. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlè attualmente coinvolto nella lotta per la retrocessione e si trova al 18° posto della classifica della Liga, con 19 punti nelle prime 20 partite della stagione. Tuttavia, il Sottomarino Giallo ...