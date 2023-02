Un uomo di 58 anni è morto oggi pomeriggio a seguito di un infortunio sul lavoro accaduto al Molo VII del porto di Trieste. L'uomo è caduto in mareil muletto. A dare l'allarme sono stati i colleghi che non l'hanno visto rientrare. Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'...TEMI: caduto in maremuletto incidente porto fvg incidente portuale morto fvg notizie fvg Ultime Notizie Incidente in Fvg,in mareil muletto, morto un portuale 58enne I friulani mollano ...

Cade con la moto da cross, grave un 17enne Il Friuli

Cade con muletto in mare, un morto nel porto di Trieste - Cronaca Agenzia ANSA

Motociclista cade per non scontrarsi con un’auto, ma per i giudici la responsabilità è solo sua MOW

Cade con la moto sulla pista da cross: ragazzo di 17 anni in gravi condizioni Il Messaggero Veneto

(ANSA) - TRIESTE, 09 FEB - Un uomo di 58 anni è morto oggi pomeriggio a seguito di un infortunio sul lavoro accaduto al Molo VII del porto di Trieste. L'uomo è caduto in mare con il muletto. A dare l' ...Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli ...