Burt Bacharach è morto | il leggendario compositore aveva 94 anni

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 9 febbraio 2023) L'artistadi leggendari brani musicali, ènella giornata di mercoledì 8 febbraio 2023 all'età di 94all'età di 94nella giornata di mercoledì 8 febbraio 2023 mentre si trovava nella sua casa di Los Angeles. La sua portavoce ha confermato la triste notizia all'agenzia Associated Press sottolineando che il decesso è avvenuto per cause naturali. Le composizioni dihanno reso indimenticabili film, progetti televisivi e persino spot televisivi. Tra i brani più conosciuti della sua carriera ci sono I Say a Little Prayer, I'll Never Fall in Love Again e Alfie. L'artista ha conquistato riconoscimenti prestigiosi come i Grammy che ...