(Di giovedì 9 febbraio 2023) …Joseph Stiglitz, Giuliano Cazzola, Luigi Nicolais, Carla del Ponte, Filippo Gaudenzi, Alessandro Laterza, Franco Mirabelli, Manuel Gerolin, Enzo Lattuca, Andrea Miglio Risi, Laura Bianchi, Michele Ruzzier, Claudia Ciccotti… Oggi 9 febbraio compiono gli anni:Bazzurri, scrittore, impresario teatrale; Ernesto Colnago, ex ciclista, imprenditore; Tommaso Lisi, poeta; Laura Minici Zotti, artista; Nello Velucchi, ex ciclista; Giovanni Susan, ex calciatore; Primo Zamparini, ex pugile; Luigi Bressan, arcivescovo; Andrea Buffoni, politico; Giuliano Cazzola, economista, politico; Luigi Nicolais, ingegnere, politico; Vanni Rodeghiero, giavellottista; Sergio Merusi, politico; Joseph Stiglitz, economista, saggista; Franco Barbero, attore; Mia, attrice; Ernesto Auci, giornalista, politico; Carlo Barbieri, scrittore; Giuseppe Cattaneo, ex ...

Ci sentiamo ogni tanto per dirci 'ciao', '', 'Natale' e 'buona Pasqua'. Lei sa che siamo in studio. Le vogliamo bene e lei adesso è concentrata solo a fare la mamma. Che è un duro ...E di affetto, considerando che tantissimi dei suoi amici e colleghi hanno voluto augurarlein questa giornata per lei così speciale. Berrettini aldi Melissa Satta Tutti, ...

Buon compleanno Lucas: gli auguri di mamma Nicole Murgia - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

'Buon compleanno Massimo', a Calvizzano un murale per Troisi Agenzia ANSA

Buon compleanno Piero Focaccia: «Stessa spiaggia, stesso mare» consacrò il mito dell'estate romagnola Corriere

Buon compleanno Zeffirelli! La Fondazione lo omaggia mettendo in scena la sua Aida al teatro Filarmonico L'Arena

Buon compleanno Andreaw! | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE Torino FC

Oggi è un giorno speciale per Nicole Murgia. Suo figlio Lucas compie quattro anni e per l’occasione l’attrice ha preparato una torta per spegnere simbolicamente le candeline insieme al figlio. “Lucas, ...Buon compleanno Simone Romagnoli, Mia Farrow, Francesco Bazzurri… …Joseph Stiglitz, Giuliano Cazzola, Luigi Nicolais, Carla del Ponte, Filippo Gaudenzi, ...