Buon compleanno a… Lucien Agoumé

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 febbraio 2023) OggiJeffersoncompie 21 anni. Nonostante la giovane età, il ragazzo ha già fatto parlare molto di sé OggiJeffersoncompie 21 anni. Nonostante la giovane età, il ragazzo ha già fatto parlare molto di sé, come succede ai talenti che appena si mettono in mostra si fanno notare perché sembrano somigliare a qualcuno. E nel suo caso non era ancora maggiorenne che in Francia lo si accostava a una stella di prima grandezza, come si evince da questo articolo pubblicato da Sport.Sky.it: «Non ha ancora 18 anni, ma in Francia c’è già chi assicura che sarà un “crack”: lui èAgoume, centrocampista centrale classe 2002 del Sochaux nel mirino dell’Inter. I nerazzurri che avevano già trovato l’accordo con il giocatore, ora hanno raggiunto l’intesa anche club transalpino. Il suo ...