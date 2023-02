Brambati | «Zeman si dovrebbe vergognare per come ha trattato Vialli»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 febbraio 2023) A Tmw Radio, durante Maracanà, l’ex calciatore e procuratore Massimoha attaccato Zdeneksulla questione doping. Il tecnico boemo era intervenuto qualche giorno fa sulla questione, affermandosecondo lui non sia cambiato nulla. Queste le parole disu: «In tv ho detto quello che pensavo. In una trasmissione è intervenuto anchepurtroppo, non è stato carino nei confronti di ragazzi giovani all’epoca che prendevano farmaci che all’epoca non erano proibiti, che gli venivano dati dai dottori della società. All’epocaera già un allenatore, faceva parte di questo ‘circo’. Poteva pensare bene prima di dire a noi che dovevamo pensarci prima. Io avevo 18 anni nel 1984 e se un medico mi diceva che potevo prendere una pastiglia la ...