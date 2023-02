Braida | «Il Napoli vincerà lo scudetto a mani basse Osimhen e Kvara sono due fenomeni»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Domenica ilaffronterà di nuovo la Cremonese, che ha eliminato la squadra di Luciano Spalletti dalla Coppa Italia, ai rigori. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, oggi ha parlato il direttore sportivo della Cremonese, Ariedo. Ha elogiato abbondantemente ilcome ha già fatto altre volte in passato.ha dichiarato: “Illoe lo dico da tanto tempo, non certamente da ora che il vantaggio degli azzurri sulle inseguitrici è di ben tredici punti”. In particolare,ha definito fortissimitskhelia. “tskheliadue ...