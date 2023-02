Bper | balzo dei ricavi | 5 milioni di clienti e cedola raddoppiata

Tonfo diBanca a - 1,41%, Hera a - 1,43%, Telecom Italia a - 2,07%. La Cina spinge l'Asia, ... Anche Hong Kong è positiva con undi 1,69%. Nuove stime in miglioramento sulla ripresa economica ...A Milano, guardando ai titoli, partenza in calo per( - 2,87%) all'indomani della pubblicazione dei conti giudicati da alcuni analisti inferiori alle attese. Dopo ildella vigilia, ...

Bper Banca: un nuovo balzo in avanti Milano Finanza

BPER Banca, i conti del 2022. Dividendo 2023 di 0,12 euro SoldiOnline.it

Bper raddoppia il dividendo. Effetto Carige sull’utile Milano Finanza

Bper: utile 2022 'adjusted' stabile a 502,8 mln, sopra attese (RCO) Borsa Italiana

Borsa: Europa parte con il piede giusto, a Milano (+0,7%) giu' Bper ... Il Sole 24 ORE

BPER Banca conti esercizio 2022 Oltre che l'ammontare della ... 3,93 miliardi di euro grazie al forte balzo in avanti delle commissioni nette che sono salite del 17,1 per cento a quota 1,92 miliardi e ...