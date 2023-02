(Regno Unito) - Dopo aver lasciato la Roma nel mercato di gennaio, Matias Vina riparte dal, in Premier League, dove ha già debuttato sabato scorso nel match perso 1 - 0 con il Brighton: " Non ho ancora una macchina o una casa qui, quindi sono solo in un hotel ", dice sorridendo ...Allora, si cerca all'estero, ma l'unica squadra che risponde all'offerta è ilrelegato ... Ormai non c'è più, tranne che in rarissimi casi, l'della maglia, la gioia di difendere la ...

Bournemouth, l'orgoglio di Vina dopo la Roma: "Ovunque sono andato ho vinto qualcosa" Corriere dello Sport

Atsu sotto le macerie di un palazzo: è corsa contro il tempo per salvarlo Corriere dello Sport

Ouattara, il colpo del Bournemouth Corriere dello Sport

Zaniolo nello stadio del Galatasaray: il gesto di solidarietà dopo il terremoto Corriere dello Sport

Il Tottenham ritrova Conte dopo l'operazione: con il Milan sarà in panchina Corriere dello Sport

L'ex esterno della Roma ha fiducia nel suo Bournemouth, nonostante la penultima posizione in Premier League dopo 21 giornate: "La verità è che le partite sono molto equilibrate qui. Negli altri ...Milan Skriniar, pur da separato in casa e con un accordo con il Psg, rimarrà nell’Inter, Nicolò Zaniolo farà altrettanto nella Roma, e nonostante abbia ripensato alla proposta del Bournemouth che, ...