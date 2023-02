Borsa | Europa solida con Wall Street | svetta Milano +1 | 2%

Prosegue all'insegna dei rialzi la seduta sulle Borse del Vecchio Continente, con Wall Street che si allinea al trend rialzista, sospinta da alcune buone trimestrali, come quella di Pepsi, e dal piano ...Continueranno a farlo, più inche in America, anche se nella seconda parte dell'anno ... Questo perché le società entrano insempre più tardi, i tempi per la quotazione sono praticamente ...

Borse ancora su, trimestrali in focus. A Milano utile record per Mediobanca Il Sole 24 ORE

Borsa: Europa positiva dopo Powell, Milano stabile a +0,45% Agenzia ANSA

Borsa: Europa parte in leggera crescita, Londra +0,4% La Sicilia

La reazione dell’Europa al calo di Wall Street RaiNews

I listini europei incassano il dato migliore delle attese sui prezzi in Germania, che lascia sperare in un ammorbidimento della Bce sui tassi. Milano avanza dell'1,3%, sospinta da Mps (+12%), premiata ...2 miliardi euro attraverso l’aumento di capitale. Lo sguardo è già al 2024, quando si aprirà “la prima finestra che stiamo considerando per la quotazione in borsa” spiega l’amministratore delegato ...