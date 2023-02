(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il dato dell'tedesca leggermente sotto le stime, che fa sperare in un allentamento della politica monetaria della Bce, rafforza ancora i mercati azionari del Vecchio continente: le Borse ...

La wellness economy rappresenta il 5,1% dell'economia globale e vede il nostro paese al decimo posto nel mondo e al quarto in. Il segmento del turismo sportivo e del benessere - hotel, retreat,...In, tra l'ottimismo generale, spiccano le forti vendite a Zurigo sul Credit Suisse dopo i conti che segnano una perdita record e il 'warning' sui conti per il 2023: il titolo cede il 10% sotto ...

Borsa: Europa conferma rialzo in attesa Ny, spread sotto 187 Agenzia ANSA

Borsa: Europa positiva dopo Powell, Milano stabile a +0,45% Agenzia ANSA

Borsa: Europa forte dopo inflazione Germania, Milano +1,4% Tiscali Notizie

Borsa: Europa parte in leggera crescita, Londra +0,4% La Sicilia

Altra botta per il gruppo Credit Suisse che sprofonda in borsa a – 9% dopo aver diffuso i conti del 2022 con la perdita più forte dalla crisi finanziaria del 2008.Il rosso è di 7,3 miliardi di franchi ...La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 2 ...