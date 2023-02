Commenta per primo Il programma di domenica 12 febbraio della 22esima giornata di campionato vedecon calcio d'inizio al Renato Dall'Ara a partire dalle ore 15. I padroni di casa di Thiago Motta sono a - 1 da un posto in Conference League e arrivano da 3 vittorie e 1 pareggio nelle ...Solo con il Genoa i friulani hanno una striscia aperta di imbattibilità più lunga in Serie A (12 confronti), alle ore 15,00 ilospita il: i rossoblù si sono aggiudicati quattro delle ...

Bologna-Monza sarà diretta da Zufferli di Udine, addetti VAR Mariani e Di Martino Zerocinquantuno.it

Bologna-Monza, si prospetta il Dall'Ara delle grande occasioni: tutto esaurito in Curva Bulgarelli Zerocinquantuno.it

Bologna-Monza: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming Calciomercato.com

Carlino – Bologna-Monza, la sfida tra due proprietà molto diverse Tuttobolognaweb

Bologna-Monza, rossoblù sconfitti solo una volta in nove incontri Tuttobolognaweb

Completano il quadro Empoli-Spezia, Udinese-Sassuolo, Bologna-Monza e Verona-Salernitana. Big match della 22esima giornata del campionato di serie A sarà Lazio-Atalanta, in programma sabato 11 ...Sta trascinando il suo Bologna nelle ultime gare, dimostrando carattere e personalità. Contro il Monza non potete tenerlo fuori. Vi segnaliamo anche un giocatore che, probabilmente, è stato uno dei ...