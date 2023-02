BMW SciAbile - Scendere in pista per andare oltre i limiti

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Chissà quanti sorrisi si sono spalancati sui visi di chi ha preso parte al progettoin questi primi vent'anni di attività sulle piste imbiancate di neve di Sauze d'Oulx, in Piemonte. Quei sorrisi sono la prova tangibile di come ogni limite, anche quello imposto dalla disabilità, possa essere superato. Il programma supportato da BMW Italia, che lo ha inserito tra le proprie attività di responsabilità sociale, celebra quest'importante anniversario tenendo fede alla missione di permettere a chi ha disabilità di cimentarsi sugli sci. Un'impresa possibile grazie ai maestri della Scuola Sci Sauze d'Oulx Project, diventati un riferimento italiano e non solo per la loro capacità nel guidare chiunque sulle piste. Equipaggiamenti speciali. Con una competenza maturata negli anni, infatti, questi istruttori accompagnano le persone disabili, permettendo loro di ...