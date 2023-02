Blanco | la flower stylist che ha creato la composizione al Festival | “Più che una scenata era una messinscena | alle rose erano state tolte le spine”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) A confermare che lo “sbrocco” difosse più che previsto, si aggiunge anche Jessica Tua, lache haladibrutalizzata alsul palco dell’Ariston., la verità sulla performance al, la verità sulla performance alI dubbi sollevati da Striscia la notizia sulla veridicità della sceneggiata dialdi Sanremo stanno cominciando a diventare certezze. Il tentativo di Amadeus di minimizzare l’accaduto, durante la consegna del Tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli, non aveva convinto il tg satirico di Antonio Ricci. “Durante l’esibizione,avrebbe ...

Ora, a confermare che lo "sbrocco" difosse più che previsto, si aggiunge anche Jessica Tua , lastylist che ha creato la composizione di rose brutalizzata sul palco dell'Ariston. " ...Le parole del direttore artistico sono state confermate anche da Jessica Tua ,stylist di Sanremo , che ha dichiarato comeavesse dovuto dare un calcio ai fiori ma non sfasciare l'...

La scenata di Blanco al Festival di Sanremo sarebbe stata preparata come conferma la flower stylist Jessica Tua a Striscia la Notizia: “Abbiamo ..."Conosco bene Blanco, è un ragazzo talentuoso di 20 anni e per primo si è accorto che non doveva farlo", dice Amadeus a Staffelli. A dare ulteriori dettagli è stata Jessica Tua, la flower stylist che ...