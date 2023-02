Blanco | follia sul palco di Sanremo | devasta tutto e si prende i fischi del pubblico | «Fuori» Cosa è successo

(Di giovedì 9 febbraio 2023)suldie sidel: «». Durante la prima serata del Festival Amadeus ha invitato il cantante vincitore della scorsa edizione del Festival, insieme a Mahmood, per dargli la possibilità di presentare in prima visione il suo nuovo singolo: L’isola delle Rose. Tuttavia,non è riuscito a completare la sua esibizione. Tutt’altro.durante la performance ha avuto difficoltà a cantare per problemi tecnici e più volte ha ripetuto al microfono: «La voce, non si sente niente». Poi, accecato dalla rabbia ha cominciato a lanciare i fiori del Teatro Ariston contro il ...

Sanremo è arrivato alla sua seconda puntata ma ovunque non si fa altro che parlare delladi, che ha preso a calci le rose presenti sul palco perché non sentiva il ritorno della sua voce nei microfoni durante la sua esibizione. Un programma satirico come 'Striscia la Notizia'...... rido, rido, rido, rido, rido e grido Perché non sono perfetto come mi volevi Ma finalmente sono me stesso Ti voglio bene, Ariston, Con tutta la mia'. Le scuse ad Amadeus 'Ho sentito, ...

A ventiquattr'ore di distanza dall'atto vandalico compiuto da Blanco all'Ariston, si scopre cosa è successo subito dopo l'esibizione ...