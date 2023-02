(Di giovedì 9 febbraio 2023) Devere inla 27ennenei giorni scorsi , in un'inchiesta della Squadra mobile e del pm Pasquale Addesso, per maltrattamenti aggravati sulladi 17 mesi . La donna, stando ...

Laè stata affidata ai servizi sociali In una "occasione ha volutamente impedito al marito di entrare in soccorso della bambina urlante ". E i parenti non si sono nemmeno accorti " del disagio ...Cliccando sul tasto "Abbonati" potrai sottoscrivere un abbonamento a L'Arena e navigare sul sito senza accettare i cookie di profilazione. Se sei già abbonato ad una delle nostre formule di ...

Bimba ferita con lo spray, la madre arrestata per lesioni resta in carcere. Il gip: "E’ pericolosa" Tiscali Notizie

Bimba ferita con spray, 'madre pericolosa resta in carcere' - Cronaca Agenzia ANSA

Milano, maltrattamenti sulla figlia di 16 mesi: la pelle "bruciata" con lo spray IL GIORNO

Bimba di 2 anni ferita all'asilo, sequestrata una struttura a Terracina ... Fanpage.it

Bimba investita e ferita da colono israeliano a est di Qalqilya Infopal

Un bimbo di un anno e mezzo è stato azzannato al volto da un cane stamattina in un’abitazione in via Vecchia Romana ad Antraccoli, frazione del comune di ...Pur "ammettendo" i fatti ha "incredibilmente dichiarato di 'non aver capito'" che erano quelle sue condotte "a cagionare le lesioni" alla figlia e resta ferma, dunque, la sua "pericolosità sociale". ( ...