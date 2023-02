Il presidenteha manifestato la forte gratitudine per l'impegno di Roma. .Ma è servito a Giorgia Meloni per coprire in parte l'imbarazzo di non essere ricevuta da sola dal presidente ucraino Volodymyr. Ilè un format preciso, che la diplomazia italiana ...

Bilaterale Zelensky-Meloni: "Gratitudine per Roma". Il leader ucraino: "L'Europa è la nostra casa" - Bilaterale Zelensky ... RaiNews

Bilaterale Zelensky-Meloni, 'Grati per il sostegno dell'Italia' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Bilaterale Zelensky-Meloni, 'Grati per il sostegno dell'Italia' Tiscali Notizie

Bilaterale Zelensky-Meloni, 'Grati per il sostegno dell'Italia' La Prealpina

Bilaterale Zelensky-Meloni, 'Grati per il sostegno dell'Italia' Alto Adige

Il bilaterale non c’è stato, ma alla fine Giorgia Meloni è riuscita a parlare faccia a faccia con Volodymyr Zelensky a margine del Consiglio Ue. Un colloquio che arriva dopo ore di tensione per il ...(ANSA) - BRUXELLES, 09 FEB - Al termine di uno degli incontri di Zelensky con i leader europei, a quanto si apprende, il presidente ucraino ha chiesto al presidente del Consiglio italiano, Giorgia ...