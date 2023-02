Biathlon Magdalena Neuner | la ‘ragazza della porta accanto’ che ha involontariamente cambiato le regole del gioco per sempre

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Si tratta di una coincidenza, ma sembra un provvidenziale scherzo del destino. Oggi, 9 febbraio, è giornata di riposo ai Mondiali didi Oberhof. Dopo la staffetta mista di ieri, si osserva una pausa prima delle sprint e degli inseguimenti. Uno iato apparentemente creato ad arte per celebrare solo ed esclusivamente il 36° compleanno di, colei che hapermesso alla disciplina di diventare ciò che è oggi. Stiamo vivendo la prima manifestazione iridata in terra di Germania da quella di Ruhpolding 2012, da cui la fuoriclasse teutonica uscì di scena generando un tuono. L’urlo di migliaia di spettatori che, all’unisono, esultarono per il miglior poligono in piedisua carriera, grazie al quale la bavarese si fregiòmedaglia d’oro nella ...