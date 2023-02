Biathlon | in quanti “on the edge of glory”! Chi si fregerà del primo oro iridato a Oberhof | cambiando il corso degli eventi?

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Le manifestazioni con medaglie in palio sono in grado di modificare i connotati di una carriera nell’arco di poche ore. In un solo giorno si mettono sul tavolo tutte le fiches accumulate durante un anno intero di lavoro e si gioca la partita con la speranza di avere in mano carte vincenti. In tal senso, quali sono gli uomini e le donne sull’orlo della gloria che cercheranno di raggiungerla una volta per tutte a? Andiamo a fare una breve carrellata dei principali protagonisti alla rincorsa di un oroche cambiarebbe il. FILLON MAILLET Quentin (FRA) – Ha vinto 2 medaglie auree olimpiche e una Sfera di cristallo, eppure i Mondiali lo hanno sempre respinto (2 argenti e 3 bronzi iridati per lui). Imporsi in Turingia consentirebbe al transalpino di completare la “Triple ...