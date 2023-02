Bestemmia in diretta a Sanremo | scoppia il caso | chi è stato? VIDEO

(Di giovedì 9 febbraio 2023) In questi istanti sta facendo il giro del web unin cui sentere inTV a. A rendere nota la clip incriminata anche gli account ufficiali di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci trasmesso da Mediaset. L’artista in questione è Gianluca Grignani che, a causa di alcuni problemi tecnici, L'articolo proviene da KontroKultura.

al Festival di Sanremo 2023 Mentre va insu Rai Uno la terza serata della 73esima kermesse musicale guidata da Amadeus, sta facendo il giro dei social network un video che vede uno ......discriminatorio - 30pt Problemi tecnici che causano l'interruzione del brano - 50pt L'artista utilizza un'esibizione pre - registrata perché non può esibirsi in presenza - 50ptin...

La bestemmia di Gianluca Grignani al Festival di Sanremo 2023, il ... Fanpage.it

Sanremo 2023, Gianluca Grignani ha bestemmiato Il video Tvblog

Bestemmia in diretta tv a Sanremo Chi l’ha detta, è caos VIDEO Gossip e TV

Cosa è successo a Gianluca Grignani Il mistero bestemmia in diretta Tag24

Sanremo 2023, Gianluca Grignani bestemmia in diretta imusicfun.it

Un giallo tiene banco sui social durante la terza serata del Festival di Sanremo 2023: Gianluca Grignani ha bestemmiato in diretta Il cantante in gara con il brano Quando ti manca il fiato ha prima i ...Bufera social che vede come protagonista Gianluca Grignani. “Ha bestemmiato”. Gianluca Grignani è stato ancora una volta al centro di controversie. Dopo aver interrotto il suo spettacolo a causa di ...