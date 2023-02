Bertram Yachts Tortona | al PalaEnergica arriva la Pallacanestro Trieste | i precedenti sorridono ai piemontesi

Leggi su seriea24

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Conquistata contro Varese la terza affermazione consecutiva in campionato in altrettante uscite, la(terza forza della Serie A con 26 punti in classifica e un record di 13 vinte e 5 perse) ora proverà ad allungare la propria striscia vincente nel match della diciannovesima giornata che, ancora alPaolo Ferraris, la vedrà opposta a una squadra contro la quale, di recente, è riuscita a togliersi parecchie soddisfazioni: la. Quest’ultima, reduce dal k.o. casalingo contro l’EA7 Emporio Armani Milano, da quando nel 2021 ha ritrovato Derthona nella massima serie ha fatto decisamente fatica a imporsi contro la formazione piemontese che, confronto dopo confronto, si è sempre più guadagnata i gradi di “bestia nera” dei giuliani. In sei ...