Bernadette compie 80 anni. Il racconto di Ciccotti

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Franz Werfel, ebreo austriaco, poeta e scrittore sin dagliDieci del secolo scorso, amico di Franz Kafka, Max Brod, Martin Büber, nel 1938, al momento dell’Anschluss nazista, si trova in Italia e deve riparare in Francia; di lì poi emigrerà in America. Per ottemperare a un voto, quello di esser scampato alla deportazione, scriverà The Song of(1941). Una storia delle apparizioni di Lourdes. Quel romanzo pochi lo hanno letto, ma milioni di persone hanno visto la splendida versione cinematografica del 1943, a firma di un regista che sapeva dove mettere la macchina da presa e come far sì che un attore cambiasse espressione del viso all’interno di una stessa scena: Henry King. Ecco l’incipit: un poverissimo interno, un monolocale. Una famiglia dorme su dei letti rimediati con addosso semplici piumoni rappezzati. In un letto due ragazze. Al ...