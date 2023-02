Berlusconi rispolvera ‘pericolo rosso’ | “Comunisti me ne hanno fatte di tutti i colori”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Molti amici, molti conoscenti miripetuto anche in questi giorni che io sono l’italiano a cui gli italiani devono di più… Sono l’italiano che ha salvato trent’anni fa l’Italia dall’ascesa al potere deidi allora, che erano ammiratori deirussi. Quelli degli 85 milioni di vittime…”. Così Silvioin un video elettorale postato sui social in vista delle elezioni regionali 2023 in Lombardia e nel Lazio. “Non me l’mai perdonato – ha sottolineato il Cav – Me nedi, ma io ho resistito agli attacchi e, ancora oggi, sono qui a lavorare per il bene dell’Italia e degli italiani”. L'articolo proviene da Italia Sera.