Berlino anticipa Leopard 2 fine marzo Zelensky ringrazia

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 9 febbraio 2023) I carri armati2 dalla Germania saranno pronti per l'Ucraina alladi, secondo un tweet dell'esercito tedesco che tuttavia non specifica la quantità disponibile (in precedenza si era parlato di 14). Il tutto dopo che ieri il ministro della Difesa giunto daBoris Pistorius ha incontrato il presidente ucraino Volodymyre il suo omologo Oleksii Reznikov, che per ora resta al suo posto, nonostante le voci di dimissioni circolate. Agennaioaffermava che Kiev riceverà i carri armati2 entro l'inizio di aprile. Ora scrive: "prossimi passi concreti per il nostro supporto all'Ucraina" con la disponibilità "adel #Kampfpanzer2 A6 dalla ...