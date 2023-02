Beppe Vessicchio ha un occhio nero a Sanremo Fedez ecco cosa gli è successo

Dopo Baby K, Francesco Sarcina e, presenti settimana scorsa, chi giudicherà i cantanti questa volta, chi approderà in studio per dare voti agli allievi della scuola Chi, invece, si ...AGI - Icona del Festival di Sanremo, c'è anche quando non dirige l'orchestra il maestro, e c'è in questa edizione con le 'pillole' del podcast 'Muschio Selvaggio' di Fedez, su Rai 2 alle 18.40; c'è con Amazon Music; c'è nel FantaSanremo e c'è perché ha conosciuto e ...

Festival di Sanremo 2023: perché Beppe Vessicchio non ci sarà Napolike.it

Beppe Vessicchio ospite da Rudy e Laura: “Ecco chi vincerà Sanremo 2023” Radio Deejay

Vessicchio: "È il Festival delle differenze. La ricerca della verità vince sulla lingua sofisticata" AGI - Agenzia Italia

Occhio nero per Beppe Vessicchio, non vede la vetrata e ci sbatte in pieno Today.it

Beppe Vessicchio urta contro la porta di vetro e si procura un livido sul viso, il racconto di Fedez Fanpage.it

Beppe Vessicchio con un occhio nero. Fedez nelle sue storie mostra il maestro tumefatto sotto l'occhio ma rassicura subito i followers spiegando quello che è successo. Un piccolo ...Il maestro racconta all'AGI le sue impressioni sull'edizione in corso spiegando come "Sanremo è sempre stato uno spunto sociologico, uno specchio molto attendibile dell’umore culturale dell’Italia" ...