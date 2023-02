Benzina | destra ingolfata E sulle spiagge Fdi cede

Giorgia: ' Nun te preoccupà '"; "La vittoria delladoveva essere una catastrofe e invece i ... dalle famigerate accise sulla, alla "pillola avvelenata del Mes ", passando per il tetto ...La: prima le corporazioni di riferimento e poi gli italiani. E così mentre la corporazione dei ... gli italiani non vedono alcun intervento per far diminuire il prezzo della. "Il ...

Il prezzo della benzina ai tempi della destra: idee sì, ma tutte diverse e contraddittorie Il Fatto Quotidiano

Il governo pensa a una retromarcia sul taglio delle accise sulla benzina Linkiesta.it

Il governo Meloni ha un problema col prezzo della benzina. Ecco perché QuiFinanza

Rincari del carburante, picchi dei prezzi fino a 2,5 euro al litro ... Leccenews24

Rincari benzina, se continua così la destra pare Soumahoro Nicola Porro

Il caso Delmastro-Donzelli ha riunito gli elettori sotto la bandiera di Fratelli d'Italia. Nella contrapposizione con la destra, la sinistra ha ritrovato ...La premier deve registrare il passo del governo che si muove a due velocità: spedito a livello internazionale, è incerto a livello nazionale ...