Benedict Cumberbatch sarà un burattinaio vendicativo in una nuova serie Netflix

(Di giovedì 9 febbraio 2023)... non suona male, vero? Anche se non possiamo mentire sul fatto che il ruolo di una specie di marionetta maledetta sembrava più adatto al nostro, quello di colui che tira i fili non è una cattiva seconda scelta. La notizia è che l'attore farà parte del cast dellathriller di, Eric, creata e scritta da Abi Morgan, già autrice di titoli come The Hour, Shame, The Iron Lady e The Split per la BBC. Il progetto è stato annunciato nel 2021, insieme a tutta unadi altri show che presto approderanno su, ma all'epoca era poco più di un soggetto e nulla più. Ora sembra che stiano emergendo ulteriori dettagli con una sinossi e un cast più completi. Ecco tutto quello che sappiamo su Eric. Chi è ...

Nel film con, Krasinski si è unito al gruppo degli Illuminati . Tempo addietro, l'attore ha specificato di intendere la sua apparizione nel film Marvel come un'opportunità di ...Nella Top10 sono presenti anche altri titoli piratati come Doctor Strange nel Multiverso della Follia che ha riportatoal cinema con Elizabeth Olsen . Così come Thor: Love and ...

Annuncio del cast per la miniserie Netflix Eric About Netflix

In arrivo un libro con diverse curiosità e interviste di Doctor Strange 2. Ecco un estratto con l'intervista a Benedict Wong ...