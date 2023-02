Ben Stiller torna a essere Derek Zoolander nel nuovo spot del Super Bowl 2023

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Benspiega le differenze tra la recitazione e il mondo reale nelrealizzato per il: nel breve video, della durata di un minuto,a indossare i panni di. Benha riportato in vita l'eccentrico personaggio dineldella Pepsi che andrà in onda durante il. Un video di pochi minuti in cui l'attore spiega la differenza tra il recitare e la vita reale, riprendendo anche il ruolo del protagonista del celebre film del 2001. Diretto da Jorma Taccone (MacGruber, Popstar), lovedein ...

ha riportato in vita l'eccentrico personaggio di Derek Zoolander nel nuovo spot della Pepsi che andrà in onda durante il Super Bowl 2023 . Un video di pochi minuti in cui l'attore spiega ...E perché non cambiare anche nome alle caramellee Steve Martin per Pepsi Sfoglia la gallery Da Breaking Bad a The Big Bang Theory, foto: i migliori finali delle serie tv del decennio '...

Ben Stiller e Steve Martin protagonisti degli spot Pepsi del Super Bowl BadTaste.it TV

Ben Stiller torna ad essere Zoolander nel nuovo spot della Pepsi del Super Bowl! Everyeye Cinema

Three Identical Strangers: Ben Stiller protagonista della serie TV Lega Nerd

Ben Stiller: svelato il nuovo grande progetto dell'attore nella serialità dopo l'acclamata Severance Best Movie

Ben Stiller sarà il protagonista della miniserie Three Identical Strangers | TV BadTaste.it TV

Sale la febbre da Super Bowl negli Stati Uniti. L’evento sportivo che ogni anno ferma l’America. Il nostro Sanremo, tanto per intenderci. O la finale dei Mondiali di calcio se gioca l’Italia. Domenica ...L'attore torna a vestire le vesti iconiche del suo storico personaggio nel nuovo trailer del gigante delle bevande.