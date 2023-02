Belgio | Tedesco | “Grande onore essere il ct della nazionale belga | l’ho voluto fortemente”

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il nuovo CT del, Domenico, si è presentato in conferenza stampa. Queste le sue parole, colme di felicità e soddisfazione: “Stavo aspettando durante l’appuntamento da un dentista e ho visto la notizia che Roberto Martinez stava lasciando il posto. Ne ho fatto uno screenshot einviato al mio agente, chiedendogli cosa potessi fare per ottenere questo lavoro. La risposta è stata che sarebbe stato difficile, perché avevo allenato solo club e non avevo mai lavorato in. E ora sono qui, un. Sono molto motivato e non vedo l’ora di mettermi al lavoro. Primo obiettivo le qualificazioni per l’Europeo e so che non sarà facile per noi. Dobbiamo affrontare avversari molto forti, ma abbiamo unasquadra e credo che possiamo farcela”. ...