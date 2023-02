Batterie di sabbia Magaldi | case history all’evento Sace sulla mappa dei rischi e le sfide per le imprese

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 9 febbraio 2023) La crescita della produzione energetica da rinnovabili rende necessario un nuovo cluster di tecnologie e disegna uno scenario in cui lo storage termico gioca un ruolo fondamentale. È quanto è emerso dalla presentazione della “dei2023” di, tenuta oggi giovedì 9 febbraio a Milano.ha partecipato Letizia, Vice Presidente Esecutivo diGreen Energy, durante un panel di discussione intitolato “Parlando al futuro: scenari eper le” insieme a Emma Marcegaglia, Presidente e Ceo di Marcegaglia Holding, Lorenzo Bini Smaghi, Presidente di Société Générale, e Alessandra Ricci, Ceo di. “Superato il 50 per cento di penetrazione delle rinnovabili nel sistema – ha messo in evidenza ...