Bastoni | situazione rinnovo da risolvere subito per due motivi

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Lacontrattuale di Alessandrova risoltadall’Inter per due principali. Il primo, evitare uno Skriniar-bis. Il secondo, non perdere anche il terzo difensore dopo l’addio dello slovacco e quello ormai quasi certo di Stefan de VrijDA– Non bisogna assolutamente perdere tempo per quanto riguarda lalegata alcontrattuale di Alessandro. Ne abbiamo già parlato più volte, specialmente sottolineando come la suaricordi molto quella di Milan Skriniar. In scadenza nel 2024, è necessario evitare assalti dalle squadre estere con offerte decisamente ridicole al club e difficilmente pareggiabili a livello di ingaggio. Alessandro ...