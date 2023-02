Bastoni per ora apre al rinnovo | Inter al lavoro | due possibili strade

(Di giovedì 9 febbraio 2023)è ormai uno dei leader dell’nonostante la giovanissima età. Dopo un inizio anche per lui zoppicante, il difensore ha rialzato la testa tornando ai livelli ai quali ci ha abituati. Adesso si parla diper evitare uno Skriniar bis. L’ex Atalanta è felice a Milano, ma occhio alle tentazioni (vedi dichiarazioni) GIOVANE LEADER – Alessandrosuona la carica in ottica scudetto, consapevole che il distacco dal Napoli è qualcosa di enorme. Alzare l’asticella però è un obbligo, anche solo per tenere alta l’attenzione. Il giovane difensore dunque parla da leader, da veterano ed è così che appare all’esterno nonostante la giovanissima età (è un classe ’99). L’, dopo aver ricevuto diverse offerte perla scorsa estate, soprattutto dalla Premier League, sa di ...

La mia famiglia sta bene qua, quindiadesso va tutto bene", ha concluso. . 9 febbraio 2023Alessandroha parlato ai microfoni di 'Sportmediaset', del periodo nerazzurro: 'Sapevamo dell'... quindi era molto importante vincereritrovare una continuità'. Il difensore nerazzurro ha ...

Inter, l'intervista di Bastoni: "Felice di essere qui" • TAG24 Tag24

Bastoni: «Il divario con il Napoli è ampio ma proveremo a vincere ... IlNapolista

Inter, Bastoni: 'Scudetto, ci crediamo ancora. Siamo dietro al Napoli per un motivo' AreaNapoli.it

Inter, si comincia a trattare per il rinnovo di Bastoni Calcio in Pillole

Bastoni e l'Inter vogliono rinnovare, ma c'è distanza sull'ingaggio: la ... numero-diez.com

Lo ha detto il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, in un'intervista a Sportmediaset. "Sicuramente è mancata un po' di continuità in questa stagione ed è il motivo per il quale siamo a -13 dal ...Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter ... DERBY – «Il derby era importante per dare un segnale, anche perché dopo Riyad non siamo riusciti a dare continuità a causa della sconfitta contro l’Empoli.