(Di giovedì 9 febbraio 2023) Non troppe parole ma che racchiudono tutti i temi caldi in casa, quelle pronunciate da Alessandroai microfoni di Sportmediaset . Il derby vinto, lo sguardo alche è sfida ma ...

Commenta per primo Il difensore dell'Inter, Alessandro, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del momento del club nerazzurro, del derby vinto, ... Dopo Riadsiamo riusciti a portare ...troppe parole ma che racchiudono tutti i temi caldi in casa Inter, quelle pronunciate da Alessandroai microfoni di Sportmediaset . Il derby vinto, lo sguardo al Napoli che è sfida ma ...

Bastoni non molla: "Napoli Proviamo a vincerle tutte, poi si vedrà. E all'Inter sto bene" La Gazzetta dello Sport

Inter, Bastoni: "Diamo continuità al derby, Lukaku e Brozo ci aiuteranno" - Sportmediaset Sport Mediaset

Inter, Bastoni: “Futuro Io sto bene qui. Ora vogliamo vincerle tutte. Lukaku…” fcinter1908

TS – “Tu da qui non ti muovi”: Bastoni vuole solo l’Inter, ma vuole trattamento consono fcinter1908

Inter: Bastoni come Skriniar, c'è un problema con il rinnovo Fantacalcio ®

"Io in questo momento mi sento soddisfatto, sto bene qua. La mia famiglia sta bene qua, quindi per adesso va tutto bene". Così il difensore ..."Sapevamo dell'importanza del derby, abbiamo dato un segnale a noi stessi. Abbiamo vinto con una grande prestazione e ora dobbiamo dare un seguito", così Alessandro Bastoni non vuole fermarsi.dopo la ...