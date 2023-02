Bastoni | «Importante vincere il derby! Quest’anno è mancata una qualità»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Alessandroin un’intervista rilasciata su Sportmediaset ha parlato dell’importanza diil derby con il Milan in campionato dopo la Supercoppa Italiana. Il difensore italiano però sottolinea un aspetto che è mancato fin qui. POCA CONTINUITÀ –sottolinea pregi e difetti dell’Inter, con un recupero: «Sapevamo dell’importanza di questa partita (parlando dei tre punti, ndr) perché eradare segnali a noi stessi al di là dei tre punti. Dopo Riad non siamo riusciti a portare avanti il momento positivo con la sconfitta con l’Empoli. Era moltoperché era un derby. Quello che è mancato un po’ in questa stagione è la continuità, ed è anche il motivo per cui stiamo a -13 dal Napoli e abbiamo ...