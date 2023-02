Bastoni | «Il divario con il Napoli è ampio ma proveremo a vincere tutte le partite»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il difensore dell’Inter, Alessandro, ha parlato quest’oggi ai microfoni di Sportmediaset dove ha parlato anche della rincorsa al. Il difensore della Nazionale ha parlato anche del momento del club nerazzurro, del derby vinto, e del suo futuro. Di seguito le parole di: «Sapevamo dell’importanza di questa partita perché, al di là dei tre punti, era importante dare un segnale a noi stessi. Dopo Riad non siamo riusciti a portare avanti il momento positivo con la sconfitta con l’Empoli, quindi era molto importante. Era un derby molto importante». La continuità dell’Inter: «Sì, sicuramente è mancata un po’ in questa stagione ed è il motivo per il quale siamo a -13 dal, perché poi nello scontro diretto abbiamo visto che possiamo giocare con chiunque ed è proprio la ...