Basket femminile | Qualificazioni Europei 2023 | Romeo infuocata | l’Italia domina in Lussemburgo

(Di giovedì 9 febbraio 2023)resta imbattuta nelleagli. Davvero tutto facile per la squadra di Lino Lardo, che ha passeggiato inndo con un perentorio 109-51. Non c’è stata davvero partita, con le azzurre che hanno preso il largo fin dal primo quarto e poi hanno controllato agevolmente. La trascinatrice è stata Nicolecon 21 punti, ma sono sette in totale le azzurre a chiudere in doppia cifra. Olbis Andrè sfiora la doppia doppia con 14 punti ed 8 rimbalzi. Una buona gara anche per Costanza Verona, Martina Fassina e Jasmine Keys (11 punti), mentre Cecilia Zandalasini e Laura Spreafico chiudono con 1o punti. Alnon bastano i 16 punti di Mandy Geniets. Della partita c’è davvero poco da raccontare. Le padrone ...

