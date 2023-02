Basket | Eurolega 2022 2023 | Bologna perde malamente in casa | con Barcellona è 75-92

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 febbraio 2023) La Virtusincontro ilper 75-92. Dopo la vittoria del match di appena un mese fa, in Catalogna, per 75-83, le Vu Nere cadono nella ventiquattresima giornata dell’di. Il miglior marcatore dell’incontro è Nikola Mirotic, che mette dentro 17 punti per regalare la vittoria a. PROGRAMMA TV 24^ GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE LA PARTITA – Mirotic sblocca il match e Laprovittola aiuta gli ospiti a prendere distanza.però prova a rispondere con Bako da 2. Non basta però, perché gli spagnoli accellerano, arrivando sul 17-22 e chiudendo così il primo quarto. Passa il tempo, cambia il parziale, ...