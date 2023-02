Basket | Eurolega 2022 2023 24^ giornata | programma | date | orari e tv

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ilcon le, glie come vedere in tv le partite della 24^dell’di. Turno che è fortemente influenzato dal tragico terremoto che ha colpito la Turchia: rinviate, infatti, Efes-Real Madrid e Fenerbahce-Olimpia Milano, come effetto del lutto nazionale nella penisola anatolica. Non mancano, comunque, gli incroci di alto livello, a partire da quello che vede coinvolta la Virtus Bologna in casa contro il Barcellona. Da segnalare poi l’insolito “anticipo” del mercoledì tra ALBA Berlino e Olympiacos. Ecco, quindi, ildel turno e, tra parentesi, dove vedere le partite, ricordando che Eleven Sports farà vedere tutti gli incontri, mentre Sky Sport e Dazn ne proporranno una ...

Spahija, che ha guidato nella passata stagione il Saski Baskonia nel campionato spagnolo e in, si aggregherà al team orogranata nella giornata di giovedì. Questa sera, per la gara di ...Stasera Tucci Spahija, che ha guidato nella passata stagione il Vitoria in Acb e in, si aggregherà alla squadra domani ed esordirà domenica, quando la Reyer in campionato ospiterà Pesaro. ...

EUROLEGA, IL PROGRAMMA DELLA 24° GIORNATA – BOLOGNABASKET | IL PORTALE DEL BASKET A BOLOGNA ... Bologna Basket

Pronostici basket: quote Eurolega 8-10 febbraio 2023 bwin News Italia

Basket, Eurolega: ufficiale il rinvio di Fenerbahce-Milano Tuttosport

Basket, Eurolega 2023: la Virtus Bologna ospita la corazzata Barcellona. I bianconeri vogliono replicare il successo dell’andata ed agganciare la zona play-off OA Sport

BASKET ZONE PODCAST - Il divorzio De Raffaele-Reyer. In Eurolega, com'è la corsa playoff Eurosport IT

C’è ammirazione per il grande avversario che avremo davanti, allo stesso tempo noi stiamo giocando un’ottima Eurolega, stiamo competendo sempre, facendo del nostro meglio in ogni partita e questo è ...Interventuo come ospire all'interno del podcast Novasports, Daniel Hackett, il play della Virtus Bologna, si è soffermato a lungo sulla sua esperienza in Grecia, consumatasi nelle fila dell'Olympiacos ...