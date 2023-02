Bari | Polito | «Cheddira voleva rimanere | ma in estate…»

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Le parole di Ciro, direttore sportivo del, sulla situazione dell’attaccante marocchino in vista del mercato Ciro, direttore sportivo del, ha parlato del futuro di Walidin conferenza stampa. PAROLE – «Walid è un giocatore che ha un contratto con noi ed ha espresso una fortissima volontà di proseguire con il, poi più avanti vedremo. In estate può succedere di tutto, lui ha giocato anche un Mondiale ed è normale che abbia l’ambizione di crescere e giocare in Serie A. Non penso a ciò che potrà accadere, quando arriveremo in fondo tireremo una linea. Se verranno venduti reinvestiremo per rendere la squadra sempre più forte». L'articolo proviene da Calcio News 24.

