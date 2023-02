Barcellona | si complica Dalot

Commenta per primo Il Manchester United si avvicina sempre più al rinnovo di contratto di Diogo Dalot . Il, da tempo sul laterale lusitano, monitora l'evolversi della situazione. Lo riporta Mundo Deportivo .Sisubito, dunque, il futuro del giocatore in Premier League. McKennie si è trasferito in ... Francesco Calvo e Maurizio Scanavino - Calciomercato.itL'exè reduce da un lungo ...

Dani Alves, la situazione si complica: l'ex giocatore di Barcellona e Juve resta in carcere per stupro la Repubblica

Dani Alves, la situazione si complica: debiti e casa pignorata Tuttosport

Liga, Real Madrid ko a Maiorca ed il Barcellona scappa a +8! Tuttosport

Milan, si complica il rinnovo di Leao: cosa filtra dall'entourage Calcio News 24

Caos Amrabat: "incedibile", ma non è convocato da Italiano. Il Barcellona non molla La Gazzetta dello Sport

La Juventus durante il prossimo calciomercato estivo potrebbe piazzare un colpo dal Barcellona. Xavi ha dato il via libera.Si complica subito il futuro al Leeds di Weston McKennie: la situazione dell’americano e degli altri bianconeri in prestito Esordio con sconfitta e prime critiche riguardo alla sua condizione fisica.