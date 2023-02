Barcellona | il figlio di Ronaldinho entra nella cantera

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Nuovo calciatore: si tratta di Joao Mendes de Assis Moreira, ildi, ex stella dei blaugrana Il nome Joao Mendes de Assis Moreira potrebbe non dire molto, ma il nuovo calciatore delladelha nei geni il potenziale per diventare una stella: è ildi. Ildell’ex pallone d’oro 2005 ha firmato con i blaugrana, in un trasferimento fortemente voluto dal presidente Laporta. Di seguito le parole del padre. «Posso confermare che il Barça firmerà con João, il Barça ha sempre fatto parte della mia vita e del mio cuore e continuerà con mio» L'articolo proviene da Calcio News 24.